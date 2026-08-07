Basler: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Basler hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Basler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 75,1 Millionen EUR gegenüber 52,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at