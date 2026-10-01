INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
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01.10.2026 15:56:31
Bassett Furniture Indus Q3 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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Nachrichten zu INDUS AG
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30.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
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29.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
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22.09.26
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22.09.26
|EQS-PVR: INDUS Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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14.09.26
|EQS-News: ISS erhöht ESG-Rating der INDUS Holding AG auf „B-“ (EQS Group)
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14.09.26
|EQS-News: ISS upgrades INDUS Holding AG’s ESG rating to ‘B - ’ (EQS Group)
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24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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24.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu INDUS AG
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