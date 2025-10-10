Bassett Furniture Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bassett Furniture Industries veröffentlichte am 08.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bassett Furniture Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80,1 Millionen USD im Vergleich zu 75,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at