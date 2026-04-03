Bassett Furniture Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bassett Furniture Industries ließ sich am 01.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bassett Furniture Industries die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 80,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at