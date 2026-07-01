Bassett Furniture Industries Inc Q2 Income Advances

(RTTNews) - Bassett Furniture Industries Inc (BSET) released a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $2.039 million, or $0.24 per share. This compares with $1.918 million, or $0.22 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.7% to $83.753 million from $84.348 million last year.

Bassett Furniture Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.039 Mln. vs. $1.918 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.22 last year. -Revenue: $83.753 Mln vs. $84.348 Mln last year.