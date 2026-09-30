Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|
30.09.2026 22:07:36
Bassett Furniture Industries Inc Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Bassett Furniture Industries Inc (BSET) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.101 million, or $0.24 per share. This compares with $0.801 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.4% to $82.838 million from $80.103 million last year.
Bassett Furniture Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.101 Mln. vs. $0.801 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.09 last year. -Revenue: $82.838 Mln vs. $80.103 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.
Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bassett Furniture Industries Inc.
|18,81
|7,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.