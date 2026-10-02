Bassett Furniture Industries legte Quartalsergebnis vor

Bassett Furniture Industries hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bassett Furniture Industries 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,42 Prozent auf 82,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at