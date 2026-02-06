Bassett Furniture Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bassett Furniture Industries ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bassett Furniture Industries die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bassett Furniture Industries 88,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,110 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 335,28 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bassett Furniture Industries einen Umsatz von 329,92 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at