|
06.02.2026 06:31:28
Bassett Furniture Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bassett Furniture Industries ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bassett Furniture Industries die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Bassett Furniture Industries 88,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,110 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 335,28 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bassett Furniture Industries einen Umsatz von 329,92 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.