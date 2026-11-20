Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
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20.11.2026 06:18:32
Bassett Furniture Names Tony Chivari CEO
(RTTNews) - Bassett Furniture Industries, Inc. (BSET), a home furnishings company, on Thursday announced that Anthony Chivari, the company's Executive Vice President of Sales and Marketing, will take over from Rob Spilman as CEO effective February 1, 2027.
Chairman and CEO Rob Spilman will retire as CEO effective January 31, 2027, and transition to the role of Executive Chairman.
Chivari joined the company in October 2023 and led the company's digital transformation. Chivari responsibilities later expanded to include all sales channels, marketing and product development.
Before joining Bassett, Chivari held senior leadership positions at Spiegel and Things Remembered.
Bassett Furniture Industries closed trading 4.14% lesser at $21.07 on the Nasdaq. In the afterhours, the stock further traded 2.71% lesser at $20.50.
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