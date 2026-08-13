Basso Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Basso Industry veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,690 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 703,3 Millionen TWD, gegenüber 741,2 Millionen TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at