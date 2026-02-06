Bastei Lübbe gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bastei Lübbe lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,1 Millionen EUR – ein Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bastei Lübbe 34,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at