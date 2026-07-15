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15.07.2026 06:31:29
Bastei Lübbe präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bastei Lübbe hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Bastei Lübbe hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 EUR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 26,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,480 EUR gegenüber 0,860 EUR im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 118,40 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 114,01 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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