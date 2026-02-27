Parsons Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026

Bastion Bets on Government Spending with $8 Million New Stake in Parsons

On February 6, 2026, Bastion Asset Management disclosed a new position in Parsons (NYSE:PSN), acquiring 128,186 shares in the fourth quarter—an estimated $8.04 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated February 6, 2026, Bastion Asset Management established a new position in Parsons (NYSE:PSN), acquiring 128,186 shares. The estimated transaction value was $8.04 million, based on the average share price during the quarter.Parsons is a leading provider of advanced technology solutions for defense, intelligence, and critical infrastructure sectors. The company leverages deep domain expertise and a diversified service offering to address complex challenges in national security, cyber operations, and infrastructure modernization. Its strategic focus on high-value government contracts and mission-critical projects positions Parsons as a key partner for public sector clients seeking innovation and reliability.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
