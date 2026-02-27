Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
|
27.02.2026 21:37:23
Bastion Bets on Government Spending with $8 Million New Stake in Parsons
On February 6, 2026, Bastion Asset Management disclosed a new position in Parsons (NYSE:PSN), acquiring 128,186 shares in the fourth quarter—an estimated $8.04 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated February 6, 2026, Bastion Asset Management established a new position in Parsons (NYSE:PSN), acquiring 128,186 shares. The estimated transaction value was $8.04 million, based on the average share price during the quarter.Parsons is a leading provider of advanced technology solutions for defense, intelligence, and critical infrastructure sectors. The company leverages deep domain expertise and a diversified service offering to address complex challenges in national security, cyber operations, and infrastructure modernization. Its strategic focus on high-value government contracts and mission-critical projects positions Parsons as a key partner for public sector clients seeking innovation and reliability.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parsons Corporation Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: Parsons stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Parsons präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Parsons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Parsons Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Parsons Corporation Registered Shs
|55,50
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.