British American Tobacco PLCShs Aktie
WKN: 916671 / ISIN: US1104481072
|Anteile abgestoßen
|
05.12.2025 13:00:00
BAT-Aktie etwas schwächer: Konzern erzielt 419,8 Millionen Dollar aus Teilverkauf von ITC-Anteilen
Damit wurden nur wenig mehr Aktien platziert, als der britische Tabakkonzern mindestens verkaufen wollte. Insgesamt 187,5 Millionen Aktien des in Mumbai notierten Unternehmens ITC wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräußert, wie BAT mitteilte.
Am Donnerstag hatte BAT zwischen 7 und 15,3 Prozent des ausstehenden ITC-Kapitals zum Verkauf gestellt. Nach der Platzierung hält BAT über Tochtergesellschaften noch einen Anteil von rund 6,3 Prozent an ITC.
Der Erlös aus dem Verkauf soll dazu dienen, eine angestrebte Verschuldungsquote zu erreichen.
In London verliert die BAT-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 43,18 GBP.
DOW JONES
