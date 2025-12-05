British American Tobacco PLCShs Aktie

British American Tobacco PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916671 / ISIN: US1104481072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Anteile abgestoßen 05.12.2025 13:00:00

BAT-Aktie etwas schwächer: Konzern erzielt 419,8 Millionen Dollar aus Teilverkauf von ITC-Anteilen

BAT-Aktie etwas schwächer: Konzern erzielt 419,8 Millionen Dollar aus Teilverkauf von ITC-Anteilen

British American Tobacco hat 9 Prozent Aktien von ITC Hotels für 419,8 Millionen US-Dollar verkauft.

Damit wurden nur wenig mehr Aktien platziert, als der britische Tabakkonzern mindestens verkaufen wollte. Insgesamt 187,5 Millionen Aktien des in Mumbai notierten Unternehmens ITC wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräußert, wie BAT mitteilte.

Am Donnerstag hatte BAT zwischen 7 und 15,3 Prozent des ausstehenden ITC-Kapitals zum Verkauf gestellt. Nach der Platzierung hält BAT über Tochtergesellschaften noch einen Anteil von rund 6,3 Prozent an ITC.

Der Erlös aus dem Verkauf soll dazu dienen, eine angestrebte Verschuldungsquote zu erreichen.

In London verliert die BAT-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 43,18 GBP.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tabakkonzern BAT punktet mit operativem Gewinn - neue Produkte stabil
BAT-Aktie leicht: Soraya Benchikh verlässt British American Tobacco

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Bloomberg

Nachrichten zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shsmehr Nachrichten

Analysen zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 48,85 -1,41% BAT PLC (British American Tobacco)
British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs 48,90 -1,01% British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen