BAT-Aktie gewinnt: Zigarettenalternativen sorgen für Rückenwind bei BAT

Der Bereich mit Marken wie Vuse und Glo bleibt aber trotz des starken Wachstums erst einmal ein kleiner Teil des Konzerns. Konzernweit legte der Erlös im ersten Halbjahr um 4,4 Prozent auf 13,4 Milliarden Pfund (rund 15,6 Mrd Euro) zu, wie der Hersteller von Pall-Mall- und Lucky-Strike-Zigaretten am Mittwoch in London mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 2,6 Prozent.

Während BAT im US-Markt weniger umsetzen konnte, legten die Erlöse im amerikanischen und europäischen Raum deutlich zu. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Die Aktie legte im frühen Handel um rund zweieinhalb Prozent zu.

Der Erlös mit Zigaretten-Alternativen wuchs um 29 Prozent auf fast 1,7 Milliarden Pfund. Bis 2025 soll er auf 5 Milliarden Pfund steigen. "In den neuen Kategorien machen wir große Fortschritte. Wir sind jetzt nahe an der Gewinnschwelle", sagte der neue Konzernchef Tadeu Marroco. Er geht davon aus, dass die Sparte mit neuen Produkten im kommenden Jahr profitabel wird.

Über alle Sparten hinweg legte der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent auf gut sechs Milliarden Pfund zu. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von knapp vier Milliarden Pfund. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern wegen einer hohen Abschreibung auf das Russlandgeschäft nicht einmal die Hälfte ausgewiesen.

In London legt die BAT-Aktie zeitweise 0,93 Prozent auf 26,59 Pfund zu.

LONDON (dpa-AFX)