BAT-Aktie schlussendlich fester: Rückzug aus Südafrika setzt Tabakkonzern unter Druck

British American Tobacco wird seine einzige Fabrik in Südafrika zum Jahresende schließen.

Die dortige Tochtergesellschaft des Tabakkonzerns verwies in ihrer Mitteilung auf den boomenden Schwarzmarkt in dem Land.

Der illegale Zigarettenhandel habe "verheerende Auswirkungen" in dem Land, so BAT South Africa. Im Dezember hatte der Konzern bereits beschlossen, seine Aktivitäten in Mosambik zu beenden.

Die betroffene Fabrik in Südafrika in einem Ort namens Heidelberg - rund 50 Kilometer südöstlich von Johannesburg - arbeitet nach Unternehmensangaben wegen massiver Verluste an Volumen derzeit mit 35 Prozent der Gesamtkapazität. Von der Schließung seien rund 230 Arbeitsplätze bedroht. Insgesamt beschäftigt BAT in Südafrika 970 Mitarbeiter.

Die BAT-Aktie gewann im Heimathandel am Donnerstag letztlich 2,33 Prozent auf 43,39 GBP.

Von Joe Stonor

