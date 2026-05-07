BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Führungswechsel 07.05.2026 17:54:00

BAT-Aktie schwächelt schlussendlich: Neuer General Manager übernimmt das Ruder bei British American Tobacco Austria

BAT-Aktie schwächelt schlussendlich: Neuer General Manager übernimmt das Ruder bei British American Tobacco Austria

Bei British American Tobacco Austria ist es zu einer Personalrochade gekommen.

Stephan Heyng übernahm bei dem Tabakkonzern British American Tobacco Anfang Mai die Funktion des General Managers. Heyng seine Laufbahn bei dem Unternehmen 2002 und übernahm innerhalb des Konzerns mehrere Managementpositionen in Deutschland, Russland und London. Er löste Sven Loehr ab, der nun innerhalb des Konzerns die Position eines Area Head of Insights & Foresights für die Region South Eastern Europe bekleidet.

Unter Heyng soll die Marktposition des Tabakkonzerns im Bereich der alternativen Nikotinprodukte weiter ausgebaut werden. Derzeit sind nach Firmenangaben rund 80 Prozent aller Nikotinkonsumenten in Österreich Raucherinnen und Raucher. Bis 2035 will der Konzern rund die Hälfte seines Umsatzes mit rauchfreien Produkten erzielen.

Die BAT-Aktie notiert im Londoner Handel letztlich 2,37 Prozent tiefer bei 42,86 Pfund.

fel/kre

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Snap-Aktie fällt dennoch: Ergebnis trotz weiter roter Zahlen verbessert
Beyond Meat-Aktie fällt kräftig trotz besserer Zahlen
Maersk-Aktie tiefer: Maersk verdient deutlich weniger - Iran-Konflikt wirkt nur begrenzt belastend

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten