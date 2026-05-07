BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Führungswechsel
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07.05.2026 17:54:00
BAT-Aktie schwächelt schlussendlich: Neuer General Manager übernimmt das Ruder bei British American Tobacco Austria
Stephan Heyng übernahm bei dem Tabakkonzern British American Tobacco Anfang Mai die Funktion des General Managers. Heyng seine Laufbahn bei dem Unternehmen 2002 und übernahm innerhalb des Konzerns mehrere Managementpositionen in Deutschland, Russland und London. Er löste Sven Loehr ab, der nun innerhalb des Konzerns die Position eines Area Head of Insights & Foresights für die Region South Eastern Europe bekleidet.
Unter Heyng soll die Marktposition des Tabakkonzerns im Bereich der alternativen Nikotinprodukte weiter ausgebaut werden. Derzeit sind nach Firmenangaben rund 80 Prozent aller Nikotinkonsumenten in Österreich Raucherinnen und Raucher. Bis 2035 will der Konzern rund die Hälfte seines Umsatzes mit rauchfreien Produkten erzielen.
Die BAT-Aktie notiert im Londoner Handel letztlich 2,37 Prozent tiefer bei 42,86 Pfund.
fel/kre(APA)
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