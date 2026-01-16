BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Werksschließung
|
16.01.2026 16:12:00
BAT-Aktie sinkt: Rückzug aus Südafrika setzt Tabakkonzern unter Druck
Die dortige Tochtergesellschaft des Tabakkonzerns verwies in ihrer Mitteilung auf den boomenden Schwarzmarkt in dem Land.
Der illegale Zigarettenhandel habe "verheerende Auswirkungen" in dem Land, so BAT South Africa. Im Dezember hatte der Konzern bereits beschlossen, seine Aktivitäten in Mosambik zu beenden.
Die betroffene Fabrik in Südafrika in einem Ort namens Heidelberg - rund 50 Kilometer südöstlich von Johannesburg - arbeitet nach Unternehmensangaben wegen massiver Verluste an Volumen derzeit mit 35 Prozent der Gesamtkapazität. Von der Schließung seien rund 230 Arbeitsplätze bedroht. Insgesamt beschäftigt BAT in Südafrika 970 Mitarbeiter.
Die BAT-Aktie verliert im Heimathandel zeitweise 0,41 Prozent auf 43,21 GBP.
DJG/DJN/mgo/cln
Von Joe Stonor
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,British American Tobacco,360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu British American Tobacco PLCShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.2 Shs
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
