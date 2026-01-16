BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

Werksschließung 16.01.2026 16:12:00

BAT-Aktie sinkt: Rückzug aus Südafrika setzt Tabakkonzern unter Druck

BAT-Aktie sinkt: Rückzug aus Südafrika setzt Tabakkonzern unter Druck

British American Tobacco wird seine einzige Fabrik in Südafrika zum Jahresende schließen.

Die dortige Tochtergesellschaft des Tabakkonzerns verwies in ihrer Mitteilung auf den boomenden Schwarzmarkt in dem Land.

Der illegale Zigarettenhandel habe "verheerende Auswirkungen" in dem Land, so BAT South Africa. Im Dezember hatte der Konzern bereits beschlossen, seine Aktivitäten in Mosambik zu beenden.

Die betroffene Fabrik in Südafrika in einem Ort namens Heidelberg - rund 50 Kilometer südöstlich von Johannesburg - arbeitet nach Unternehmensangaben wegen massiver Verluste an Volumen derzeit mit 35 Prozent der Gesamtkapazität. Von der Schließung seien rund 230 Arbeitsplätze bedroht. Insgesamt beschäftigt BAT in Südafrika 970 Mitarbeiter.

Die BAT-Aktie verliert im Heimathandel zeitweise 0,41 Prozent auf 43,21 GBP.

DJG/DJN/mgo/cln

Von Joe Stonor

DOW JONES

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,British American Tobacco,360b / Shutterstock.com

