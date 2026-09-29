BAT-Aktie unter Druck: Anleger skeptisch bei rauchfreier Strategie

British American Tobacco will in den nächsten Jahren vor allem mit Vapes und Oraltabakprodukten wachsen.

Der Umsatz im Segment "New Category" soll bis 2030 im mittleren Zehnerprozentbereich zulegen, wie der Konzern, zu dem Marken wie Lucky Strike und Camel gehören, anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte.

Das Segment soll bis 2030 zudem einen Deckungsbeitragssatz von mindestens 30 Prozent erreichen. Der Fokus soll auf Premiumprodukten sowie auf der Verbesserung des Produktmixes und der Realisierung von Größenvorteilen liegen.

BAT sieht sich für dieses Jahr auf Kurs, ein Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 3 bis 5 Prozent und einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns von 4 bis 6 Prozent zu erreichen.

An der London Stock Exchange verliert die BAT-Aktie am Dienstag stellenweise 1,40 Prozent auf 41,64 GBP.

DJG/DJN/mgo/cln

Von Aimee Look

DOW JONES