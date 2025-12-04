BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
04.12.2025 16:23:40
BAT will ITC-Anteil verkaufen - Aktie stabil
BAT kündigte an, zwischen 7 und 15,3 Prozent der ausgegebenen ITC-Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren zu verkaufen. Das entspricht bis zu 100 Prozent der BAT-Beteiligung an dem Unternehmen.
Die in Mumbai börsennotierte ITC Hotels hat eine Marktkapitalisierung von umgerechnet ca. 3,6 Milliarden Pfund, somit hat der Anteil von BAT einen Wert von bis zu 550,8 Millionen Pfund.
"Der Erlös aus dieser Transaktion wird uns dabei helfen, Fortschritte in Richtung unseres für 2026 angestrebten Verschuldungsgrades zu machen", sagte BAT-CEO Tadeu Marroco.
Die BAT-Aktie notiert am Nachmittag im britischen Handel um 0,2 Prozent im Minus bei 43,34 Pfund.
