Bata India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bata India veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 5,14 INR gegenüber 4,57 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,45 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at