Bata India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bata India hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bata India 3,57 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent auf 8,28 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,73 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bata India mit einem Umsatz von insgesamt 35,15 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at