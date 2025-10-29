Bata India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bata India äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,04 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,28 Prozent auf 8,01 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bata India 8,37 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at