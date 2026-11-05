Bata India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bata India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bata India ein EPS von 1,08 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bata India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,62 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 8,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at