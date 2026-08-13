Bata India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bata India hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 4,98 INR. Im letzten Jahr hatte Bata India einen Gewinn von 4,05 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bata India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,79 Milliarden INR im Vergleich zu 9,42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at