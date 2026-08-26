Bath & Body Works Aktie

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WKN DE: A3CWHH / ISIN: US0708301041

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26.08.2026 13:50:12

Bath & Body Works, Inc. Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Bath & Body Works, Inc. (BBWI) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $118 million, or $0.58 per share. This compares with $64 million, or $0.30 per share, last year.

Excluding items, Bath & Body Works, Inc. reported adjusted earnings of $125 million or $0.62 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.3% to $1.514 billion from $1.549 billion last year.

Bath & Body Works, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $118 Mln. vs. $64 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.30 last year. -Revenue: $1.514 Bln vs. $1.549 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.07 To $ 0.12 Full year EPS guidance: $ 2.60 To $ 2.80

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