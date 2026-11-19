Bath & Body Works Aktie
WKN DE: A3CWHH / ISIN: US0708301041
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19.11.2026 13:21:07
Bath & Body Works, Inc. Q3 Income Retreats
(RTTNews) - Bath & Body Works, Inc. (BBWI) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $38 million, or $0.19 per share. This compares with $77 million, or $0.37 per share, last year.
Excluding items, Bath & Body Works, Inc. reported adjusted earnings of $52 million or $0.26 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.1% to $1.577 billion from $1.594 billion last year.
Bath & Body Works, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38 Mln. vs. $77 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.37 last year. -Revenue: $1.577 Bln vs. $1.594 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.41 To $ 1.61 Next quarter revenue guidance: 5.5 % To 2.0 % Full year EPS guidance: $ 2.60 To $ 2.80 Full year revenue guidance: 3.4 % To 2.1 %
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