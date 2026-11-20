(RTTNews) - Personal care and home fragrance retailer Bath & Body Works, Inc. (BBWI) announced on Friday that it has partnered with Pantone to launch a limited-edition fragrance collection for the holiday season.

The company said the collection includes four new fragrances inspired by colors selected by Pantone and will be offered in Bath & Body Works' three-wick candles and hand soaps.

The collection features the scents Winter Sky, Cloud Cream, Fondue Fudge and Magical Forest, each paired with a signature Pantone color, the company said.

Bath & Body Works said the products are available for a limited time online and in stores.

Shares of Bath & Body Works rose 0.56% to $18.80 in premarket trading after ending Thursday's session up 1.34%.