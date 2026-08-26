Bath & Body Works Aktie

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WKN DE: A3CWHH / ISIN: US0708301041

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26.08.2026 14:20:58

Bath & Body Works Shares Q3, FY26 Outlook; Stock Falls In Pre-Market

(RTTNews) - While reporting second-quarter financial results on Wednesday, Bath & Body Works, Inc. (BBWI) also shared updates about its financial outlook for the third quarter and fiscal 2026.

The company has narrowed its full-year 2026 guidance for net sales to decline between 4% to 2.5% compared to $7,291 million in fiscal 2025.

Concurrently, it raised its full-year 2026 earnings outlook to between $3.13 and $3.33 per share compared to $3.11 per share in fiscal 2025, and adjusted earnings to between $2.60 and $2.80 per share compared to $3.21 per share in 2025.

Meanwhile, the company anticipates net sales to decline between 5% to 2.5% compared to $1,594 million in the third quarter of 2025.

It sees third-quarter earnings between $0.05 and $0.10 per share compared to $0.37 per share in 2025, and adjusted earnings between $0.07 and $0.12 per share compared to $0.35 per share in the prior year.

In pre-market hours, BBWI was trading at $16.96, down 3.58 percent on the NYSE.

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