Bath Body Works präsentierte in der am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at