Bath Body Works präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bath Body Works hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at