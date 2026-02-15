Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
15.02.2026 10:49:16
Bathurst 12 Hour: Zwei Podiumsplätze für den BMW M4 GT3 EVO nach dramatischem Rennen.
+++ #46 BMW M4 GT3 EVO des Teams WRT fährt in einem Rennen mit vielen Unfällen und Gelbphasen auf Platz drei +++ #32 BMW M4 GT3 EVO führt beim letzten Restart das Rennen an, fällt in Folge einer Kollision aber weit zurück +++ #89 BMW M4 GT3 EVO des Teams KRC feiert sensationelles Bathurst-Debüt mit Rang fünf in der Gesamtwertung und dem zweiten Platz auf dem Podium der Bronze-Klasse +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
