Bati Anabolu Cimento SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bati Anabolu Cimento SA hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 TRY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Bati Anabolu Cimento SA mit einem Umsatz von insgesamt 4,08 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,69 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bati Anabolu Cimento SA 14,29 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,44 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

