|
23.02.2026 06:31:29
Bati Anabolu Cimento SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bati Anabolu Cimento SA hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 TRY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Bati Anabolu Cimento SA mit einem Umsatz von insgesamt 4,08 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,69 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bati Anabolu Cimento SA 14,29 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,44 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.