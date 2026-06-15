Bati Soeke Cimento Sanayi AS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bati Soeke Cimento Sanayi AS gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,300 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Bati Soeke Cimento Sanayi AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at