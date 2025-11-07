|
07.11.2025 06:31:29
Bati Soeke Cimento Sanayi AS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bati Soeke Cimento Sanayi AS hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Bati Soeke Cimento Sanayi AS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,23 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 TRY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Bati Soeke Cimento Sanayi AS mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 785,1 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 62,06 Prozent gesteigert.
