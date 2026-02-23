23.02.2026 06:31:29

Bati Soeke Cimento Sanayi AS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bati Soeke Cimento Sanayi AS hat am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,660 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,73 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden TRY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,080 TRY. Im Vorjahr waren 0,160 TRY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,81 Milliarden TRY gegenüber 4,27 Milliarden TRY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

