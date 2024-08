Batic Investments and Logistics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Batic Investments and Logistics hat am 06.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Umsatzseitig wurden 123,2 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Batic Investments and Logistics 117,4 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at