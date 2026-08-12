Batic Investments and Logistics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Batic Investments and Logistics lud am 09.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,22 Prozent auf 132,4 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Batic Investments and Logistics 147,5 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at