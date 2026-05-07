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07.05.2026 06:31:29
Batic Investments and Logistics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Batic Investments and Logistics gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,02 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Batic Investments and Logistics ebenfalls ein EPS von 0,020 SAR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 136,8 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Batic Investments and Logistics einen Umsatz von 113,7 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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