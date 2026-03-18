18.03.2026 06:31:28

Batic Investments and Logistics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Batic Investments and Logistics hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Batic Investments and Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 140,6 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,9 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 22,30 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,090 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Batic Investments and Logistics im vergangenen Geschäftsjahr 543,93 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Batic Investments and Logistics 482,21 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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