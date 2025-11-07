|
07.11.2025 06:31:29
Batic Investments and Logistics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Batic Investments and Logistics lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat Batic Investments and Logistics im vergangenen Quartal 142,2 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Batic Investments and Logistics 119,8 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
