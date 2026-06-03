Baetis Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Baetis Ventures hat am 01.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Baetis Ventures ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at