Baetis Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Baetis Ventures hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,57 Prozent auf 1,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at