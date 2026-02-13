Batliboi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Batliboi hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,39 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,180 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Batliboi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,24 Milliarden INR im Vergleich zu 724,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at