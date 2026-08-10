Batliboi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Batliboi lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Batliboi -0,530 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Batliboi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 695,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at