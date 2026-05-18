BatonzCo,Ltd Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BatonzCo,Ltd Registered hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 60,83 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 8,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat BatonzCo,Ltd Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,38 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at