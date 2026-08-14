Battalion Oil gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Battalion Oil ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Battalion Oil die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Battalion Oil -0,210 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,0 Millionen USD – ein Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Battalion Oil 42,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at