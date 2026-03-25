Battalion Oil legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Battalion Oil hat am 23.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Battalion Oil vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,76 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,14 Prozent zurück. Hier wurden 31,6 Millionen USD gegenüber 49,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Battalion Oil vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,240 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 14,63 Prozent auf 193,22 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 164,96 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at