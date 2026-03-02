Battalion Oil Corporation Registered Shs Aktie
Battalion Oil Shares Soar 64%
(RTTNews) - Battalion Oil Corp. (BATL) shares surged 63.88 percent to $9.03, up $3.52 on Monday, despite no fresh company-specific news, as trading activity spiked sharply during the session.
The stock is currently trading at $9.03, compared with a previous close of $5.51. It opened at $10.70 and has traded between $8.76 and $11.31 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume has reached 33.75 million shares, significantly above its average volume of 7.65 million shares.
The stock has traded in a 52-week range of $1.00 to $11.31.
