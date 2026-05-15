Battalion Oil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Battalion Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -3,72 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,56 Prozent zurück. Hier wurden 39,1 Millionen USD gegenüber 47,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at